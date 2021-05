Cuffiette – I podcast e gli audiolibri di maggio 2021

Leggi su vanityfair

(Di sabato 15 maggio 2021) Carla Fiorentino ha 42 anni, è nata a Cagliari, sogna di aprire una casa editrice di libri ironici, adora cucinare, è scrittrice (ha pubblicato due romanzi) ed è la direttrice editoriale e commerciale di Emons che, oltre a essere un editore e a fare podcast, è la casa di produzione di audiolibri più grande del nostro Paese (è stata anche la prima, quella che ci ha creduto prima di tutti). Questo mese è lei la protagonista di una puntata di Cuffiette che sarà focalizzata sugli audiobook (in gallery, oltre alla solita selezione di podcast che ho ascoltato e mi sento di consigliarvi, trovate anche un mini speciale sui finalisti del premio Strega, la cui cinquina verrà annunciata il 10 giugno. Suggerimento: quest’anno, per tenervi in pari con le letture, potreste ascoltare anche qualche audiolibro).