Covid, danni anche al cuore e al fegato

Covid, gli effetti sul fegato e sul cuore. Due studi dimostrano gli effetti del virus che non attacca quindi solo i polmoni, come ormai noto. Il Covid attacca anche il fegato e comporta problemi al cuore in pazienti con patologie preesistenti. È quanto emerge dagli ultimi studi sugli effetti del nuovo coronavirus. 

Covid, i danni al fegato 

I ricercatori dell'università di Yale e del Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dimostrato che il coronavirus attacca in maniera anche considerevole anche il fegato. Lo studio, pubblicato sul Journal of Hepatology, dimostra come il nuovo coronavirus ha effetti non solo sui polmoni, ma anche sul fegato.

