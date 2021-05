Bayer Leverkusen – Union Berlin: probabili formazioni 15 maggio 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Il Bayer Leverkusen sta sudando per la forma fisica del distruttivo Leon Bailey mentre punta a confermare la qualificazione alla UEFA Europa League in casa contro l’Union Berlin. Il calcio d’inizio della partita Bayer Leverkusen – Union Berlin è previsto oggi, sabato 15 maggio 2021 alle ore 15.30. Bayer Leverkusen – Union Berlin: a che punto sono le due squadre? Bailey ha segnato tre gol e assistito due da quando Wolf ha preso il comando. Nove gol e otto assist per la campagna rappresentano un nuovo record personale per il giamaicano.Florian Wirtz ha prodotto quattro gol e cinque assist durante la sua intera stagione d’esordio in Bundesliga, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Ilsta sudando per la forma fisica del distruttivo Leon Bailey mentre punta a confermare la qualificazione alla UEFA Europa League in casa contro l’. Il calcio d’inizio della partitaè previsto oggi, sabato 15alle ore 15.30.: a che punto sono le due squadre? Bailey ha segnato tre gol e assistito due da quando Wolf ha preso il comando. Nove gol e otto assist per la campagna rappresentano un nuovo record personale per il giamaicano.Florian Wirtz ha prodotto quattro gol e cinque assist durante la sua intera stagione d’esordio in Bundesliga, ma ...

Advertising

AdeNugraha999 : RT @JuveReTransfers: 'Dopo gli interessamenti di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e PSV, ora la Juventus è vicina all'ingaggio del giovane d… - GoalItalia : #15maggio 2002, Zidane disegna un'opera d'arte ?? Real Madrid campione, Bayer Leverkusen battuto ?? Il più bel goal i… - OfficialRei7 : @Angelredblack1 In Champions faceva quello che voleva con il Bayer Leverkusen, ha sbattuto fuori la Lazio da solo a… - Alberto_Today : Bayer Leverkusen: un difensore può restare - BombeDiVlad : ???? #BayerLeverkusen, possibilità rinnovo per #Dragovic ?? Il calciatore è in scadenza a Giugno #LBDV #LeBombeDiVlad… -