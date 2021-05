Viaggiare in acqua a 300 all’ora? Sarà presto possibile, ecco come (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel 1966, l’Unione Sovietica aveva lanciato l’aereo più strano e più grande del mondo, noto come il mostro del Mar Caspio. Un aereo che poteva volare solo a pochi metri dalla superficie del mare. Ora sta per nascere la versione ultra moderna, progettata da un’azienda nord-americana. Il traghetto elettrico volante potrebbe rivoluzionare il trasporto costieroMolto presto ci potrebbe essere un modo completamente elettrico di Viaggiare sull’acqua. Sembra incredibile, ma è davvero così. Non è un aereo e non è nemmeno una barca, ma è più semplicemente una sorta di aliante di mare in grado di andare veloce, anzi velocissimo. Questo mezzo, chiamato per l’esattezza “ekranoplano”, è progettato per volare a pelo d’acqua e potrebbe davvero rivoluzionare il trasporto sull’acqua. Il vantaggio ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel 1966, l’Unione Sovietica aveva lanciato l’aereo più strano e più grande del mondo, notoil mostro del Mar Caspio. Un aereo che poteva volare solo a pochi metri dalla superficie del mare. Ora sta per nascere la versione ultra moderna, progettata da un’azienda nord-americana. Il traghetto elettrico volante potrebbe rivoluzionare il trasporto costieroMoltoci potrebbe essere un modo completamente elettrico disull’. Sembra incredibile, ma è davvero così. Non è un aereo e non è nemmeno una barca, ma è più semplicemente una sorta di aliante di mare in grado di andare veloce, anzi velocissimo. Questo mezzo, chiamato per l’esattezza “ekranoplano”, è progettato per volare a pelo d’e potrebbe davvero rivoluzionare il trasporto sull’. Il vantaggio ...

