Ultime Notizie Roma del 14-05-2021 ore 07 | 10

Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione venerdì 14 maggio in studio a Giuliano per covid in apertura più tardi di astrazeneca le regioni del Nord dove si usano in misura maggiore e lo sviluppo del Piano vaccinale Il commissario più annuncia che sono previsti bilanciamenti fra le regioni in modo da usare tutte le del vaccino angolo svedese sold out in regioni e città gli Open Day nei quali si può ottenere astrazeneca evitare torna gialla tutte le regioni sono nei parametri anche la Valle d'Aosta che in dubbio chiedo governo di eliminare le principali restrizioni un consiglio dei ministri preparare la misura previsto mercoledì ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco e arrivare al più presto a Green Park poco più di 8 mila ieri positivi quale numero delle vittime al 2,8% il tasso di positività si riducono

