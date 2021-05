Ufficiale | Venezia | preso il classe ’99 Daan Heymans

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nuovo acquisto del, che si è assicurato per i prossimi tre anni il1999, giocatore belga. Questa la nota della società: “FC comunica che in data odierna il centrocampista1999ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde. Il centrocampista belga nel corso dell’ultima stagione ha vestito la maglia del Waasland-Beveren con cui ha disputato 32 partite segnando 9 gol tra Jupiler Pro League, massima divisione belga, e Belgian Cup. Dopo aver mosso i suoi primi passi nel KSK Retie,è entrato nel settore giovanile del KVC Westerlo, facendo il suo debutto nella Jupiler Pro League all’età di 17 anni nella stagione 2016/17, per essere successivamente convocato ...

Ancora impegnata nei playoff, ma con la testa già al futuro. Primo colpo di mercato per il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Daan Heymans. IL COMUNICATO UFFICIALE "Venezia FC ...
VENEZIA ACQUISTO HEYMANS - Come riportato da Triveneto Goal, il Venezia ufficializza l'acquisto di Daan Heymans.