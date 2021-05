“Stop, è finita”. Tommaso Zorzi, questa è la prima vera brutta notizia. La decisione arriva dall’alto (Di venerdì 14 maggio 2021) Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. prima la partecipazione al Grande Fratello Vip: sei mesi nella casa più spiata d’Italia per far conoscere a tutti il suo carattere, la sua spontaneità, la sua bravura nel tenere la scena come un navigato personaggio della tv. Quindi il successo che lo consacra e, di conseguenza, si aprono per lui le porte della popolarità. Richiestissimo dai programmi televisivi, approda come opinionista all’Isola dei famosi. E anche in questo caso tra battute taglienti e osservazioni azzeccate. Tommaso non ne sbaglia una. arriva, quindi, l’occasione de Il Punto Z, condotto prima sulla piattaforma digitale Mediaset Play, poi su Italia Uno alle 18.00, tutti i giorni. Ospiti e commenti su L’Isola dei Famosi: il posto giusto per Zorzi che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)è il personaggio del momento.la partecipazione al Grande Fratello Vip: sei mesi nella casa più spiata d’Italia per far conoscere a tutti il suo carattere, la sua spontaneità, la sua bravura nel tenere la scena come un navigato personaggio della tv. Quindi il successo che lo consacra e, di conseguenza, si aprono per lui le porte della popolarità. Richiestissimo dai programmi televisivi, approda come opinionista all’Isola dei famosi. E anche in questo caso tra battute taglienti e osservazioni azzeccate.non ne sbaglia una., quindi, l’occasione de Il Punto Z, condottosulla piattaforma digitale Mediaset Play, poi su Italia Uno alle 18.00, tutti i giorni. Ospiti e commenti su L’Isola dei Famosi: il posto giusto perche è ...

