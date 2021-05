Sonego-Rublev oggi | orario Canale20 | tv | programma | streaming Internazionali d’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Glisi avviano alla loro conclusione. Il terzo Masters1000 su terra del 2021 ha ancora in lizza otto nomi a giocarsi la vittoria, e tra di loro c’è Lorenzo, l’unico azzurro rimasto. Dopo il successo con Dominic Thiem, il piemontese si gioca un posto nelle semifinali in un 1000 per la seconda volta in carriera, questa volta il suo avversario sarà il russo Andrey. Destino che peril russo sia l’avversario prima di un traguardo importante. Fra i due nel circuito ufficiale c’è soltanto una partita, risalente alla finale del 500 di Vienna del 2020, vinta dal russo con un doppio 6-4, ma Lorenzo giocò una partita solida contro un avversario ai limiti dell’ingiocabile in quel periodo dell’anno, che in Austria vinse il terzo torneo in poco più di 30 giorni. Il match ...