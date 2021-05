Sassari-Venezia in tv: orario e diretta streaming basket gara-3 Playoff Serie A1 2020/2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia scendono sul parquet del PalaSerradimigni in occasione di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 2020/2021. La Serie dopo due partite disputate al PalaTaliercio trasloca in terra sarda. Domenica 16 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta tv su Rai Sport +HD e in live streaming su Eurosport Player e Discovery +. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL TABELLONE DEI Playoff SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Banco di Sardegnae Umana Reyerscendono sul parquet del PalaSerradimigni in occasione di-3 dei quarti di finale deidiA1. Ladopo due partite disputate al PalaTaliercio trasloca in terra sarda. Domenica 16 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Rai Sport +HD e in livesu Eurosport Player e Discovery +. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL TABELLONE DEISportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Stefano Tonut da casa sua!!! La Reyer Venezia batte Sassari e va sul 2-0 nella serie! #EurosportBASKET |… - sportface2016 : #Basket, #playoff #SerieA1: #Sassari ritrova Pozzecco ma crolla, gara-2 ancora a #Venezia - matteocorradi10 : La @REYER1872 ha tenuto al 22%ieri e al 30% oggi da tre punti la @dinamo_sassari Non un caso perché Venezia é stat… - MatteoPuzzuoli : Con Katic&Kruslin, #Sassari ha più equilibrio nel 2T ma nel finale troppi errori.Happ coinvolto in difesa dinamicam… - CentotrentunoC : #LBAPLAYOFF #LBASerieA ?? La Reyer #Venezia non lascia scampo alla Dinamo #Sassari: ora servirà l'impresa in Sardeg… -