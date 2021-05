Ratchet and Clank: Rift Apart per PS5 entra in fase gold (Di venerdì 14 maggio 2021) Ratchet and Clank: Rift Apart di Insomniac Games è entrato ufficialmente in fase gold a poco meno di un mese dal lancio. Ciò significa che lo sviluppo principale dell'atteso titolo è terminato, anche se molto probabilmente ci sarà una patch del day one, quindi in realtà il lavoro di Insomniac non è ancora finito. "Ratchet e Clank sono tornati! Aiutali a impedire che un imperatore robot riesca a sottomettere i mondi interdimensionali, a partire dal loro universo. Il duo potrà contare sull'aiuto di Rivet, una ribelle Lombax proveniente da un'altra realtà", si legge nella descrizione ufficiale sul sito di PlayStation. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)anddi Insomniac Games èto ufficialmente ina poco meno di un mese dal lancio. Ciò significa che lo sviluppo principale dell'atteso titolo è terminato, anche se molto probabilmente ci sarà una patch del day one, quindi in realtà il lavoro di Insomniac non è ancora finito. "sono tornati! Aiutali a impedire che un imperatore robot riesca a sottomettere i mondi interdimensionali, a partire dal loro universo. Il duo potrà contare sull'aiuto di Rivet, una ribelle Lombax proveniente da un'altra realtà", si legge nella descrizione ufficiale sul sito di PlayStation. Leggi altro...

