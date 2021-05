Pizzeria Alta da Luca | “Arricchiamo il menù con focacce per tutti i gusti”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Gustosa novità alla“Da”. Il locale, che da 27 anni delizia i clienti proponendo sfiziose pizze al trancio d’asporto, arricchisce la propria offerta proponendo tante nuove prelibatezze e aprendo un nuovo locale con servizio anche a pranzo in via Pesenti 35, all’interno del Centro Commerciale di Alzano. Accanto alle pizze, che da sempre rappresentano il fiore all’occhiello di questa attività, e agli hamburger, che da tempo vengono apprezzati dalla clientela, ha aggiunto nelun’ampia scelta diin grado di soddisfare ogni palato., il titolare, spiega: “Per prepararle adoperiamo diversi tipi di farina, più precisamente la multicereali, la 00 e quella a base di curcuma, ottenendo il giusto mix di morbidezza e croccantezza. Nella lista abbiamo indicato 10 ...

