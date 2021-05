Pedofilia: Cassazione conferma condanna a 2 anni e 2 mesi per ex prete (Di sabato 15 maggio 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote accusato di aver abusato di una bimba di dieci anni, vicenda che lo portò all'arresto in flagranza la sera del 24 luglio 2018 nei pressi di Prato. Con questa decisione, gli ermellini hanno confermato quanto deciso dalla Corte di Appello di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 maggio 2021) La Corte dihato laa due, duee 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote accusato di aver abusato di una bimba di dieci, vicenda che lo portò all'arresto in flagranza la sera del 24 luglio 2018 nei pressi di Prato. Con questa decisione, gli ermellini hannoto quanto deciso dalla Corte di Appello di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

