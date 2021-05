Palermo, la Juve Stabia al “Menti” è vulnerabile: i numeri delle “Vespe” (Di venerdì 14 maggio 2021) "Sbancare il <<Menti>>? Si può fare".Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, focalizzando l’attenzione sulle sconfitte rimediate dalla Juve Stabia tra le mura amiche nel corso di questa stagione. Lo stesso Palermo ha già espugnato lo stadio di Castellammare di Stabia, trovando lì la prima vittoria stagionale dell'allora formazione guidata da Roberto Boscaglia."I numeri dicono che nessuna tra le squadre rimaste in corsa per i play-off ha subito più sconfitte in casa rispetto agli stabiesi", si legge sul noto quotidiano. Sono sette le volte, infatti, in cui la Juve Stabia ha visto espugnato il proprio campo al cospetto di squadre quali Monopoli, Ternana, Casertana, Avellino, Bari e Catanzaro. Tolta la prima formazione ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) "Sbancare il <<>>? Si può fare".Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, focalizzando l’attenzione sulle sconfitte rimediate dallatra le mura amiche nel corso di questa stagione. Lo stessoha già espugnato lo stadio di Castellammare di, trovando lì la prima vittoria stagionale dell'allora formazione guidata da Roberto Boscaglia."Idicono che nessuna tra le squadre rimaste in corsa per i play-off ha subito più sconfitte in casa rispetto agli stabiesi", si legge sul noto quotidiano. Sono sette le volte, infatti, in cui laha visto espugnato il proprio campo al cospetto di squadre quali Monopoli, Ternana, Casertana, Avellino, Bari e Catanzaro. Tolta la prima formazione ...

