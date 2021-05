“Overshoot day”: l’Italia è in debito con la Terra (Di venerdì 14 maggio 2021) Da oggi l’Italia è in debito con la Terra per il resto dell’anno. Ieri, infatti, è stato «l’Overshoot day», il giorno in cui l’Italia ha finito le risorse naturali a disposizione per il 2021. Da oggi, dovremo cominciare ad utilizzare “la razione” che ci spetta per il prossimo anno ed utilizzarla per le risorse utili ad esempio per l’alimentazione (frutta, verdura, carne, pesce, acqua), l’energia (legna, combustibili) e altri prodotti. L’alternativa è l’importazione. Il giorno del sovrasfruttamento dell’Italia quest’anno è lo stesso del Portogallo, ma è successivo a quello di tanti altri Paesi industrializzati. Il primo del 2021 è stato in Qatar, il 9 Febbraio e si stima che l’ultimo sarà il 18 Dicembre e riguarderà l’Indonesia. Non si sa ancora quando cadrà quello globale ma si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Da oggiè incon laper il resto dell’anno. Ieri, infatti, è stato «l’day», il giorno in cuiha finito le risorse naturali a disposizione per il 2021. Da oggi, dovremo cominciare ad utilizzare “la razione” che ci spetta per il prossimo anno ed utilizzarla per le risorse utili ad esempio per l’alimentazione (frutta, verdura, carne, pesce, acqua), l’energia (legna, combustibili) e altri prodotti. L’alternativa è l’importazione. Il giorno del sovrasfruttamento delquest’anno è lo stesso del Portogallo, ma è successivo a quello di tanti altri Paesi industrializzati. Il primo del 2021 è stato in Qatar, il 9 Febbraio e si stima che l’ultimo sarà il 18 Dicembre e riguarderà l’Indonesia. Non si sa ancora quando cadrà quello globale ma si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per quest'anno l'Italia ha già esaurito le risorse naturali a disposizione e per il resto del 2021 va in debito con… - cjmimun : RT @Agenzia_Ansa: Per quest'anno l'Italia ha già esaurito le risorse naturali a disposizione e per il resto del 2021 va in debito con la Te… - __pivot__ : Comunque è assurdo che solo due anni fa abbiamo raggiunto l’overshoot day a luglio e invece quest’anno già a maggio… - antonio_carota : RT @stefaniaconti: ?? Overshoot day per Italia, finite le risorse naturali per il 2021 Secondo il Global Footprint Network, l'Italia avrebb… - Ogma80Vito : Focus: Overshoot Day 2021: per l'Italia è il 13 maggio. -