Omofobia: arcobaleno in maglie Cagliari al Meazza (Di venerdì 14 maggio 2021) Uniti per combattere discriminazione, pregiudizio e violenza: il Cagliari Calcio aderisce alla "Giornata internazionale contro l'Omofobia, la bifobia e la transfobia", in programma lunedì 17 maggio: ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Uniti per combattere discriminazione, pregiudizio e violenza: ilCalcio aderisce alla "Giornata internazionale contro l', la bifobia e la transfobia", in programma lunedì 17 maggio: ...

Advertising

alemurgia61 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Il #Cagliari contro l’omofobia: domenica in campo con la bandiera arcobaleno - alto_adige : Bolzano contro l'omofobia. Il Comune aderisce alla Giornata del 17 maggio esponendo la bandiera arcobaleno e partec… - UnioneSarda : #Sardegna - Il #Cagliari contro l’omofobia: domenica in campo con la bandiera arcobaleno - 4n1mo51t1som1n4 : Per la giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia (17 Mag) il CAG scenderà in campo con una magl… - Nazione_Pisa : Una panchina arcobaleno per la Giornata internazionale contro l'omofobia -