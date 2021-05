«Morra dice che il guaio siamo noi laici? Sappia che il Csm non è l’Anm»

Advertising

Davigo: "Non è vero che ho fatto vedere a Morra i verbali di Amara. Ricorda male e dice cose fantasiose. Storari? Ha infranto le regole"

Il magistrato Davigo interviene sul caso Amara: 'Al senatore Morra non ho fatto vedere nessun verbale. Lui ricorda male e dice cose fantasiose'

Ultime Notizie dalla rete : Morra dice

Il Dubbio

... come Barbara Lezzi e Nicola. È soprattutto quest'ultimo a meditare l'opportunità di dare ... 'Non abbiamo nessuna preclusione, nei confronti di Casaleggio',Pino Cabras, deputato e ...elogia la scelta del governatore De Luca di rendere covid - free le isole del Golfo: ''è ... 'Il settore banqueting ed eventi -- è fermo da un anno. Questo ha ripercussioni sui progetti ...Il titolare Mario Morra: ripartiamo con lo spirito di trascorrere un’estate serena ma con una riduzione del 50 per cento di lettini perché ce lo impongono le regole anti-Covid ...Il "Dottor Sottile" prova a difendersi sul caso Amara: "Per le cose importanti le modalità possono essere derogate". Insomma, ora scopre che ci si può comportare in contrasto alle norme ...