Mo: von der Leyen, ‘condanno attacchi indiscriminati Hamas’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Bruxelles, 14 mag. (Adnkronos) – “Molto preoccupata dalla situazione in Israele e a Gaza. Condanno gli attacchi indiscriminati di Hamas contro Israele. I civili di entrambe le parti devono essere protetti. La violenza deve cessare ora”. Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull’escalation in Medio Oriente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Bruxelles, 14 mag. (Adnkronos) – “Molto preoccupata dalla situazione in Israele e a Gaza. Condanno glidi Hamas contro Israele. I civili di entrambe le parti devono essere protetti. La violenza deve cessare ora”. Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der, sull’escalation in Medio Oriente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : #Ue, via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi . Lo annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen - GaviniGiovanni : @vonderleyen Ursula von der Leyen: Sono molto preoccupata per la situazione in Israele e a Gaza. Condanno gli attac… - TV7Benevento : Mo: von der Leyen, 'condanno attacchi indiscriminati Hamas'... - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scelto il castello medievale di Monteriggioni illuminato… - LodiEniko : RT @intoscana: Monteriggioni racchiusa dalle mura illuminate di blu e immortalata dallo scatto del fotografo toscano Fabio Muzzi diventa un… -