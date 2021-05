"Mi hai tradito". La Berlinguer irrompe da Del Debbio, faccia a faccia con Corona: bordate contro la Rai (Di venerdì 14 maggio 2021) Mauro Corona è diventato un ospite fisso di Paolo Del Debbio da quando i vertici di Rai3 hanno deciso di farlo fuori. Nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 13 maggio su Rete 4, il padrone di casa ha riservato una bella sorpresa allo scrittore montanaro, che non si aspettava di ricevere un messaggio di Bianca Berlinguer. Quest'ultima ha cercato di farlo reintegrare a CartaBianca, ma l'opposizione dei vertici è stata netta e quindi Corona ha dovuto cercare ospitalità altrove, trovandola da Del Debbio. “Ciao Mauro, mi hai tradito”, ha esordito ironicamente la conduttrice di Rai 3, che poi ha aggiunto: “Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Mauroè diventato un ospite fisso di Paolo Delda quando i vertici di Rai3 hanno deciso di farlo fuori. Nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 13 maggio su Rete 4, il padrone di casa ha riservato una bella sorpresa allo scrittore montanaro, che non si aspettava di ricevere un messaggio di Bianca. Quest'ultima ha cercato di farlo reintegrare a CartaBianca, ma l'opposizione dei vertici è stata netta e quindiha dovuto cercare ospitalità altrove, trovandola da Del. “Ciao Mauro, mi hai”, ha esordito ironicamente la conduttrice di Rai 3, che poi ha aggiunto: “Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua ...

Advertising

filippocecchin2 : RT @Napalm51: @piersileri @borghi_claudio Ma voi non eravate quelli che dovevano togliere l'obbligo vaccinale? Adesso ti dimetti perché hai… - claudia_enea : Grande @DinoGiarrusso, hai toccato il nervo scoperto ' a te non piace la Raggi' lo ha infastidito, si è tradito url… - Napalm51 : @piersileri @borghi_claudio Ma voi non eravate quelli che dovevano togliere l'obbligo vaccinale? Adesso ti dimetti… - hellopoetry : Non m'hai tradito, Signore, / d'ogni dolore ... - howajtow : RT @kikkotty: hai tradito la mia fiducia rivelando dati top secret… -