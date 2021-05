(Di venerdì 14 maggio 2021) La vittoria convincente sul Manchester United non ha placato gli animi caldi nell'ambiente del.VIDEO Manchester United-, che spettacolo in Premier League! Gol di tacco, legni e… Gli highlightsLe polemiche non sono mancate al termine del match di ieri, quando-escluso dall'undici titolare- ha rifiutato la stretta di mano di Jurgened è andato scuotendo la testa velocemente verso gli spogliatoi. Nelle interviste al termine dell'incontro il tecnico tedesco ha voluto minimizzare l'incidente, dando poca rilevanza alle domande dei giornalisti e mostrandosi già focalizzato al prossimo match dei Reds che li vedrà impegnati contro il West Bromwich.VIDEO Manchester Utd-, tifosi in protesta: cori e striscioni fuori da Old TraffordL'ex allenatore del ...

Mediagol : Liverpool, Klopp sul battibecco con Manè: 'Sadio è un ragazzo educato, chiariremo al più presto' - infoitsport : Liverpool, Klopp: 'Prima vittoria all'Old Trafford, che tempismo. Champions? Siamo in corsa'

Il Liverpool vince a Old Trafford, calando il poker (4 - 2) nel recupero dell 34/a giornata della ... Con questa vittoria, la squadra di Juergen Klopp si porta al quinto posto in classifica con 60 punti, ... va in scena finalmente il match tra Manchester United e Liverpool. Partono forte i padroni di casa ... fischio finale arriva il poker di Salah che può far partire definitivamente l'esultanza di Klopp.