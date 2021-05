LIVE Moto3 | GP Francia in DIRETTA | Rodrigo al comando dopo la FP2 | Acosta e Foggia fuori dalla Top14

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 14.10 Appuntamento a domani per la FP3 e per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per il GP didi domenica. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto a tutti! 14.07 Migno, Antonelli, Fenati e Nepa sono riusciti a strappare un posto nella Top10. Segnali incoraggianti in vista del proseguo del fine settimana. 14.05 L’argentino Gabrielè aldel gruppo. Il pilota di Gresini ha dato spettacolo oggi e potrebbe garantirsi un posto certo per la Q2 se domani mattina dovesse piovere. 14.02 La sessione odierna potrebbe determinare i 14 che passerannomente in Q2 visto che non conosciamo il meteo di domani. ...