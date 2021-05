L’Italia quasi tutta in giallo: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) Si inizia a vedere davvero la luce in fondo al tunnel. L’incubo pandemia non finirà subito, ci vorrà del tempo ma grazie ai vaccini si potrà iniziare a fare qualcosa in più. Un lento ritorno alla normalità per il nostro paese che potrebbe iniziare proprio dal 17 maggio 2021. Lunedì cambiano i colori delle regioni e dopo mesi, questa volta, quasi tutta Italia torna ancora una volta a essere quasi totalmente gialla. quasi tutte le regioni del nostro paese passano quindi nella fascia di minor rischio ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia, è sempre bene ricordarlo. Il virus continua a circolare e a differenza dello scorso anno ci sono anche le varianti, che fanno più paura. Ma ci sono anche oltre 17 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) Si inizia a vedere davvero la luce in fondo al tunnel. L’incubo pandemia non finirà subito, ci vorrà del tempo ma grazie ai vaccini si potrà iniziare a fare qualcosa in più. Un lento ritorno alla normalità per il nostro paese che potrebbe iniziare proprio dal 17. Lunedì cambiano ie dopo mesi, questa volta,Italia torna ancora una volta a esseretotalmente gialla.tutte ledel nostro paese passano quindi nella fascia di minor rischio ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia, è sempre bene ricordarlo. Il virus continua a circolare e a differenza dello scorso anno ci sono anche le varianti, che fanno più paura. Ma ci sono anche oltre 17 ...

