Israele | Netanyahu | ' Stiamo colpendo con forza Hamas | non è finita'

Ultime Notizie dalla rete : Israele Netanyahu

'Avevo detto che avremmo colpito Hamas e gli altri gruppi terroristici con colpi significativi ed è quello che stiamo facendo'. E' questo il commento del premier israeliano Benyaminin riferimento all'offensiva dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. 'E non è ancora finita. Faremo di tutto per garantire la sicurezza dei nostri cittadini', ha aggiunto."Èche ha superato ogni linea rossa, non i palestinesi." Lo storico Ilan Pappé commenta l'... renews talks with's Likud - Israel News - Haaretz.com Far - right Israeli groups plan ...Chris Van Hollen della commissione Esteri ha chiesto all'amministrazione condannare Israele insieme ad altri senatori della sinistra come Elizabeth Warren e Bernie Sanders.Continuano le tensioni tra Israele e Gaza. L'esercito israeliano ha messo in atto una massiccia offensiva, colpendo 150 obiettivi. Smentita un'invasione.