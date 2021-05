Israele - Hamas: Onu, il gigante di superpagati che se la prende comoda (Di venerdì 14 maggio 2021) Con comodo. Per affrontare l’ennesima guerra Israele-palestinese, il consiglio di sicurezza dell’Onu si riunirà “d’urgenza”. Cioè domenica: quando la guerra magari sarà già finita, con centinaia o migliaia di morti. A che servono le Nazioni Unite? A poco. Forse a nulla, anche se è bello che nel grattacielo di Le Corbusier e Niemeyer a New York si faccia finta che ci sia un ‘governo mondiale’. Nessuna delle crisi e guerre degli ultimi decenni è stata risolta dall’Onu: Birmania, Siria, Libia, Somalia. Per non parlare dei bubboni fissi: Iraq, Afghanistan, Kosovo, Bosnia, Palestina. Uno stato pirata e assassino, quello dell’Isis, ha potuto prosperare addirittura per quattro anni senza che le Nazioni Unite riuscissero a coordinare la reazione di Russia, Siria e dei poveri curdi, spazzati via dalla Turchia dopo averci liberati dal flagello islamista. Ma cos’è l’Onu, in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Con comodo. Per affrontare l’ennesima guerra-palestinese, il consiglio di sicurezza dell’Onu si riunirà “d’urgenza”. Cioè domenica: quando la guerra magari sarà già finita, con centinaia o migliaia di morti. A che servono le Nazioni Unite? A poco. Forse a nulla, anche se è bello che nel grattacielo di Le Corbusier e Niemeyer a New York si faccia finta che ci sia un ‘governo mondiale’. Nessuna delle crisi e guerre degli ultimi decenni è stata risolta dall’Onu: Birmania, Siria, Libia, Somalia. Per non parlare dei bubboni fissi: Iraq, Afghanistan, Kosovo, Bosnia, Palestina. Uno stato pirata e assassino, quello dell’Isis, ha potuto prosperare addirittura per quattro anni senza che le Nazioni Unite riuscissero a coordinare la reazione di Russia, Siria e dei poveri curdi, spazzati via dalla Turchia dopo averci liberati dal flagello islamista. Ma cos’è l’Onu, in ...

EnricoLetta : No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all’ambasciatrice dell’Autorità Palestinese… - matteosalvinimi : A Roma con la Comunità ebraica e tanti cittadini per #Israele e il suo diritto di esistere. Mi aspetto una presa di… - ilpost : Non è una guerra alla pari - oldclockend : @antifabiozeta vero, ma nemmeno Hamas, movimento politico/terroristico confessionale jihadista che specula sulla qu… - mariandres2014 : RT @PeaceMusicLovee: Hamas vero? Che schifo israele è questo E chi nega e chi non vuole vedere si faccia schifo! Gaza è tutti noi solo ch… -