Inzaghi carica la Lazio 'umiltà e determinazione' (Di venerdì 14 maggio 2021) "Sicuramente il derby non sarà come le altre partite. Noi ci arriviamo con qualche difficoltà ma con il Parma abbiamo dimostrato di credere fino alla fine ai nostri obiettivi". Il tecnico della Lazio ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "Sicuramente il derby non sarà come le altre partite. Noi ci arriviamo con qualche difficoltà ma con il Parma abbiamo dimostrato di credere fino alla fine ai nostri obiettivi". Il tecnico della...

Advertising

ansa_lazio : Inzaghi carica la Lazio 'umiltà e determinazione' - Fprime86 : RT @CorSport: #Inzaghi carica la #Lazio: 'Buone sensazioni in vista del #derby'?? - infoitsport : Inzaghi carica la Lazio: 'Buone sensazioni in vista del derby' - CorSport : #Inzaghi carica la #Lazio: 'Buone sensazioni in vista del #derby'?? - sportli26181512 : Inzaghi carica la Lazio: 'Buone sensazioni in vista del derby': Il tecnico biancoceleste si prende la vittoria cont… -