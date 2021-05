Governo | Serracchiani | ' centralità Parlamento è necessità assoluta'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Io credo che i nostri gruppi stiano per affrontare passaggi molti delicati all'interno di una maggioranza molto complicata che fino ad ora è rimasta unita" per l'emergenza epidemiologica e per il Pnrr, "ma non basta piu'. Oggi non è più sufficiente e per questo credo che ladelsia una". Lo dice la capogruppo Pd alla Camera, Debora, alla Direzione Pd.

...con il Movimento 5 Stelle per le elezioni a Roma e Torinocartello del PD Letta sottolineando che nelle due città sono andata aldue sindache superato il nostro giudizio negativo...In compenso ilha stanziato 200 milioni per l'anno in corso e altri indennizzi arriveranno ... Una risposta che ha ha rassicurato la capogruppo del Partito Democratico Deborache ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Io credo che i nostri gruppi stiano per affrontare passaggi molti delicati all’interno di una maggioranza molto complicata che fino ad ora è rimasta unita” per l’emergenza ...Il premier in diretta tv ha frenato l’impazienda dell’ala aperturista della sua maggioranza. Il coprifuoco non sarà cancellato e bisognerà aspettare perché slitti alle 23 ...