Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi fa coming out: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale” (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaia Zorzi, influencer di 23 anni e la sorella minore di Tommaso Zorzi, su Twitter ha fatto coming out: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“. La reazione del fratello, opinionista a L’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z non si è fatta attendere. Il vincitore del Grande Fratello 2021 ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi“. Il pubblico di Canale 5 durante la scorsa edizione del Grande Fratello ha potuto constatare lo splendido legame che lega i due giovani ragazzi milanesi. Il coming out di Gaia Zorzi su Twitter La giovane ragazza ha utilizzato il social per cinguettare al mondo che è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021), influencer di 23 anni e laminore di, su Twitter ha fattoout: “È unperche“. La reazione del fratello, opinionista a L’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z non si è fatta attendere. Il vincitore del Grande Fratello 2021 ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi“. Il pubblico di Canale 5 durante la scorsa edizione del Grande Fratello ha potuto constatare lo splendido legame che lega i due giovani ragazzi milanesi. Ilout disu Twitter La giovane ragazza ha utilizzato il social per cinguettare al mondo che è ...

