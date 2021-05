Formula 1: aggiornato il calendario, due gare in Austria (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ stato aggiornato il calendario 2021 della Formula 1. Niente Turchia, aggiunto un GP in Austria. Anticipata di una settimana la gara in Francia Mentre la Formula 1 si prepara alla gara di Montecarlo, quinto appuntamento della stagione, arrivano importanti novità sul calendario. La prima è la cancellazione del GP di Turchia, inizialmente aggiunto poche settimane fa per sostituire la gara del Canada. Al suo posto gli organizzatori hanno preferito aggiungere una gara in più in Austria, il GP di Stiria. Inoltre è stato anticipato di una settimana il Gp di Francia, che si correrà il 27 giugno, poi il 27 e il 4 luglio il doppio appuntamento Austriaco, che conclude il trittico di gare in altrettante settimane. La ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ statoil2021 della1. Niente Turchia, aggiunto un GP in. Anticipata di una settimana la gara in Francia Mentre la1 si prepara alla gara di Montecarlo, quinto appuntamento della stagione, arrivano importanti novità sul. La prima è la cancellazione del GP di Turchia, inizialmente aggiunto poche settimane fa per sostituire la gara del Canada. Al suo posto gli organizzatori hanno preferito aggiungere una gara in più in, il GP di Stiria. Inoltre è stato anticipato di una settimana il Gp di Francia, che si correrà il 27 giugno, poi il 27 e il 4 luglio il doppio appuntamentoco, che conclude il trittico diin altrettante settimane. La ...

Formula 1: aggiornato il calendario, due gare in Austria ZON.it F1: Niente più Turchia, si farà un doppio gp d’Austria. La Formula 1 a causa delle nuove restrizioni Covid non potrà andare in Turchia. Quindi rivedremo un doppio gp d'Austria.

F1: cancellato GP Turchia, aggiunta una gara in Austria La Formula 1 non correrà in Turchia, dove era previsto un gran premio domenica 13 giugno. Il calendario 2021 è stato aggiornato a causa delle nuove restrizioni di viaggio dettate dal Covid-19, spiega ...

