Ezio Bosso, un anno fa l’addio all’artista: l’omaggio di Rai3 con lo speciale de “I dieci comandamenti” (Di venerdì 14 maggio 2021) Omaggio di Rai3 a Ezio Bosso con la puntata speciale de I dieci comandamenti, “La porta aperta”. A un anno dalla morte dell’artista, il suo ricordo va in onda questa sera, dalle 23, nel programma di Domenico Iannacone. Appuntamento con un viaggio nella vita dello straordinario compositore e nel ritratto dell’uomo oltre le luci del palcoscenico, tra concerti e vita privata. Ezio Bosso: l’omaggio all’artista scomparso un anno fa In occasione del primo anniversario della scomparsa di Ezio Bosso, Rai3 gli dedica un omaggio con lo speciale “La porta aperta”, del programma di Domenico Iannacone. Appuntamento a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Omaggio dicon la puntatade I, “La porta aperta”. A undalla morte dell’artista, il suo ricordo va in onda questa sera, dalle 23, nel programma di Domenico Iannacone. Appuntamento con un viaggio nella vita dello straordinario compositore e nel ritratto dell’uomo oltre le luci del palcoscenico, tra concerti e vita privata.scomparso unfa In occasione del primo anniversario della scomparsa digli dedica un omaggio con lo“La porta aperta”, del programma di Domenico Iannacone. Appuntamento a ...

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - RaiTre : 'É stata la musica a scegliere me perché ne avevo più bisogno degli altri' #EzioBosso Venerdì prossimo, a un anno d… - TorinoFC_1906 : 14.05.2020-14.05.2021 Nel ricordo di Ezio Bosso, orgoglioso tifoso del Toro #ThingsThatRemain #ttr - rockonitalia : 1 anno fa, il 14 maggio 2020, ci lasciava Ezio Bosso, il direttore d'orchestra, compositore e pianista #eziobosso… - carolagardini : RT @AlzogliOcchi: 'Sono un uomo con una disabilità evidente, in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono'. Il #14maggio 2020… -