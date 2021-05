Exprivia | risultati in forte crescita nel 1° trimestre

Advertising

chiude il 1° trimestre con un risultato ante imposte di 2,3 milioni di euro, in crescita del 144,6% rispetto a 1 milione del primo trimestre 2020. I ricavi si attestano a 40,9 milioni, in ...Nonostante il permanere di uno scenario economico volatile, il primo trimestre dell'anno... Idel primo trimestre 2020 si riferiscono alle "continuing operation" ed escludono, ...Exprivia chiude il 1° trimestre con un risultato ante imposte di 2,3 milioni di euro, in crescita del 144,6% rispetto a 1 milione del primo ...Exprivia ha comunicato i risultati economici e finanziari del primo trimestre del 2021, periodo chiuso con ricavi per 40,87 milioni di euro, in crecita del 5,4% rispetto ai 38,76 milioni ottenuti nei ...