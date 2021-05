Esplosione e incendio a Castelfranco Veneto questa mattina (Di venerdì 14 maggio 2021) questa mattina alle 7:30, a Castelfranco Veneto si è verificata un’Esplosione seguita da un incendio nell’area di Via del Lavoro. Il Sindaco: “Ora incendio domato” Ore 7.30 del mattino a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, in Via del Lavoro. Secondo le prime testimonianze ci sarebbe stata una violenta Esplosione, seguita da un incendio, in uno degli stabilimenti della zona. I Vigili del Fuoco hanno sono arrivati subito sul posto, con squadre di supporto provenienti anche da Treviso. L’incendio ha coinvolto diversi cassoni contenenti batterie, presso la ditta Stiga. Tanta la preoccupazione tra i residenti, che possono osservare la colonna di fumo nero da considerevole ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021)alle 7:30, asi è verificata un’seguita da unnell’area di Via del Lavoro. Il Sindaco: “Oradomato” Ore 7.30 del mattino a, provincia di Treviso, in Via del Lavoro. Secondo le prime testimonianze ci sarebbe stata una violenta, seguita da un, in uno degli stabilimenti della zona. I Vigili del Fuoco hanno sono arrivati subito sul posto, con squadre di supporto provenienti anche da Treviso. L’ha coinvolto diversi cassoni contenenti batterie, presso la ditta Stiga. Tanta la preoccupazione tra i residenti, che possono osservare la colonna di fumo nero da considerevole ...

