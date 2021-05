Draghi: “Senza figli l’Italia scompare. Assegno unico a tutti dal 2022”. Il plauso del Papa (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – “Oggi un’Italia Senza figli è un’Italia che non ha posto per il futuro, è un’Italia che lentamente finisce di esistere. Per il governo questo è un impegno prioritario: mettere la società in grado di avere figli“. Così il premier Mario Draghi, assieme a Papa Francesco agli Stati generali della natalità, assicura l’impegno del governo a sostegno dei giovani, delle donne e delle famiglie, a partire dall’estensione per tutti dell’Assegno unico, una misura che l’ex numero uno della Bce definisce “epocale” e che, promette, sarà rinnovata anche nei prossimi anni. Bergoglio dal canto suo plaude all’Assegno unico e chiede riforme radicali: “Se la famiglia riparte, riparte tutto”. Draghi con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – “Oggi un’Italiaè un’Italia che non ha posto per il futuro, è un’Italia che lentamente finisce di esistere. Per il governo questo è un impegno prioritario: mettere la società in grado di avere“. Così il premier Mario, assieme aFrancesco agli Stati generali della natalità, assicura l’impegno del governo a sostegno dei giovani, delle donne e delle famiglie, a partire dall’estensione perdell’, una misura che l’ex numero uno della Bce definisce “epocale” e che, promette, sarà rinnovata anche nei prossimi anni. Bergoglio dal canto suo plaude all’e chiede riforme radicali: “Se la famiglia riparte, riparte tutto”.con ...

