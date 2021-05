Draghi premier gratis, Bechis punge Paragone: «Il vero populismo fu di Conte» (Di venerdì 14 maggio 2021) Mario Draghi, stipendio a quanto ammonta? L’ex numero uno della Bce ha rinunciato al suo emolumento da premier già in data 5 maggio. A riportare la notizia un documento pubblicato sul sito del governo in cui si legge: “Non percepisce alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Si tratta di un compenso di 80 mila euro netti, cifra percepita dal suo predecessore, l’avvocato del Popolo, Giuseppe Conte, il quale se l’era ridotto del 20%. Una decisione quella di Draghi che ha suscitato reazioni contrastanti: all’ilarità di alcuni, che ritengono l’attuale premier non certo un “bisognoso”, si è aggiunta l’ammirazione di altri. Ed è di stamani un editoriale di Franco Bechis su “Il Tempo”, che suona come una replica a Gianluigi Paragone. leggi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Mario, stipendio a quanto ammonta? L’ex numero uno della Bce ha rinunciato al suo emolumento dagià in data 5 maggio. A riportare la notizia un documento pubblicato sul sito del governo in cui si legge: “Non percepisce alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Si tratta di un compenso di 80 mila euro netti, cifra percepita dal suo predecessore, l’avvocato del Popolo, Giuseppe, il quale se l’era ridotto del 20%. Una decisione quella diche ha suscitato reazioni contrastanti: all’ilarità di alcuni, che ritengono l’attualenon certo un “bisognoso”, si è aggiunta l’ammirazione di altri. Ed è di stamani un editoriale di Francosu “Il Tempo”, che suona come una replica a Gianluigi. leggi ...

