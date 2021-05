Dedicato è il nuovo programma di Rai 1 con Serena Autieri: novità estiva (Di venerdì 14 maggio 2021) Presentazione dei palinsesti estivi per la Rai oggi, e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha illustrato quelle che saranno le conferme e le novità per la sua rete nell’estate 2021. Grande curiosità certamente per il nuovo programma di Rai 1, dal titolo Dedicato, che prenderà il posto di Storie Italiane a partire dalla fine di giugno. E un volto tutto nuovo alla conduzione del programma. Dedicato infatti vedrà la conduzione in solitaria di Serena Autieri scelta da Rai 1 per l’estate 2021. Dedicato debutterà lunedì 28 giugno, alle ore 09.55. Ma che genere di programma dobbiamo aspettarci? Lo scopriamo con le prime anticipazioni che arrivano dall’ufficio stampa della Rai. Tradizionalmente legate ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) Presentazione dei palinsesti estivi per la Rai oggi, e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha illustrato quelle che saranno le conferme e leper la sua rete nell’estate 2021. Grande curiosità certamente per ildi Rai 1, dal titolo, che prenderà il posto di Storie Italiane a partire dalla fine di giugno. E un volto tuttoalla conduzione delinfatti vedrà la conduzione in solitaria discelta da Rai 1 per l’estate 2021.debutterà lunedì 28 giugno, alle ore 09.55. Ma che genere didobbiamo aspettarci? Lo scopriamo con le prime anticipazioni che arrivano dall’ufficio stampa della Rai. Tradizionalmente legate ...

