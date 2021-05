Curva giù, ottimismo Cts. Al via settimana prossima le prenotazioni per i quarantenni (Di venerdì 14 maggio 2021) E' lento, ma è in calo costante il numero dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.567 i positivi ai test per il coronavirus secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) E' lento, ma è in calo costante il numero dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.567 i positivi ai test per il coronavirus secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati ...

Italia senza bimbi: mai cosi pochi nati. Rosina: 'L'assegno per i figli sia pesante per il ceto medio' La curva dei residenti in Italia in età lavorativa è in picchiata, quella dei residenti over 65, in ... Se il tasso di fecondità scende ulteriormente anche la dinamica delle nascite va ancora più giù. ...

