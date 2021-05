Chelsea-Leicester in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Fa Cup 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) La finale della Fa Cup 2020/2021 proporrà lo scontro tra Chelsea e Leicester, stimolante per il calcio rapido e propositivo proposto dalle due compagini inglese. I Blues sfideranno dunque le Foxes, per una contesa che si ripresenta in simultanea alla lotta per un posto in Champions League, in occasione dell’ultimo atto della storica Coppa inglese. La finale della Fa Cup si svolgerà sabato 15 maggio: fischio d’inizio alle ore 18.30 italiane. I diritti dell’evento sono di proprietà di DAZN, emittente che ne offrirà la fruizione tramite gli apparecchi televisivi e, naturalmente, mediante la piattaforma streaming di riferimento. Sarà possibile seguire il confronto anche su Sky, qualora gli abbonati detengano l’opzione Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladella Fa Cup 2020/proporrà lo scontro tra, stimolante per il calcio rapido e propositivo proposto dalle due compagini inglese. I Blues sfideranno dunque le Foxes, per una contesa che si ripresenta in simultanea alla lotta per un posto in Champions League, in occasione dell’ultimo atto della storica Coppa inglese. Ladella Fa Cup si svolgerà sabato 15 maggio: fischio d’inizio alle ore 18.30 italiane. I diritti dell’evento sono di proprietà di DAZN, emittente che ne offrirà la fruizione tramite gli apparecchi televisivi e, naturalmente, mediante la piattaformadi riferimento. Sarà possibile seguire il confronto anche su Sky, qualora gli abbonati detengano l’opzione Sky Q. La telecronaca sarà affia Riccardo Mancini, ...

