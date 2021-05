Caso Gregoretti, niente processo per Matteo Salvini: la sentenza (Di venerdì 14 maggio 2021) Il giudice del processo sul Caso Gregoretti ha assolto Matteo Salvini perché il fatto non sussiste: il suo operato sarebbe stato legittima conseguenza di insindacabili scelte politiche. Credit: Andreas Gebert/Getty ImagesIl processo penale per il Caso Gregoretti si conclude con il proscioglimento di Matteo Salvini. Il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, durante l’udienza preliminare di questa mattina, venerdì 14 maggio, ha sentenziato nell’aula bunker di Bicocca il non luogo a procedere stabilendo che “il fatto non sussiste”. Il leader della Lega, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno durante il governo Conte, era imputato per i ritardi relativi allo sbarco di 131 migranti nel luglio del 2019 nel porto di Augusta, in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il giudice delsulha assoltoperché il fatto non sussiste: il suo operato sarebbe stato legittima conseguenza di insindacabili scelte politiche. Credit: Andreas Gebert/Getty ImagesIlpenale per ilsi conclude con il proscioglimento di. Il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, durante l’udienza preliminare di questa mattina, venerdì 14 maggio, ha sentenziato nell’aula bunker di Bicocca il non luogo a procedere stabilendo che “il fatto non sussiste”. Il leader della Lega, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno durante il governo Conte, era imputato per i ritardi relativi allo sbarco di 131 migranti nel luglio del 2019 nel porto di Augusta, in ...

