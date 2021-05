Brahim Diaz: “Il Milan deve sempre giocare la Champions. E’ un grande club” (Di venerdì 14 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Brahim Diaz ha parlato del suo momento, della corsa alla Champions e del futuro. Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui a Milano. E’ una città incredibile e il club è grandioso. I tifosi mi danno tantissimo affetto e qui mi trovo benissimo. Ora vogliamo dargli una gioia finale qualificandoci per la Champions League”. Sul suo momento personale: “Come dico sempre, la priorità e il Milan e cercare di fare il meglio per la squadra. Mi sento protagonista così come tutta la squadra che è la cosa più importante. Sono contento di quello che sto facendo” Sulla qualificazione alla Champions: “Un club come il Milan deve ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di SportMediaset,ha parlato del suo momento, della corsa allae del futuro. Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui ao. E’ una città incredibile e ilè grandioso. I tifosi mi danno tantissimo affetto e qui mi trovo benissimo. Ora vogliamo dargli una gioia finale qualificandoci per laLeague”. Sul suo momento personale: “Come dico, la priorità e ile cercare di fare il meglio per la squadra. Mi sento protagonista così come tutta la squadra che è la cosa più importante. Sono contento di quello che sto facendo” Sulla qualificazione alla: “Uncome il...

