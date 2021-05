Boca Juniors-River Plate in tv | data | orario e streaming Copa de la Liga 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto pronto per un derby da brividi:da una parte,dall’altra nella cornice dell’Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires per i quarti di finale dide la. Si gioca alle 22:30 (ora italiana) di domenica 16 maggio e a trasmettere la partita sarà Sportitalia in diretta tv esclusiva (oltre che insu Sportitalia.com). Sportface.it vi offrirà la cronaca di un match che permetterà ad una delle due squadre di accedere al prossimo turno del torneo. Dopo due pareggi consecutivi nei primi mesi del, le due squadre sono pronte a contendersi la qualificazione. SportFace.

Gaucho News

CAVANI SUL- Intervistato da ' 2 de Punta ', Edinson Cavani non nasconde che nei mesi scorsi avrebbe potuto firmare per il, uno dei più prestigiosi club argentini. Dopo sette anni al PSG, lo scorso settembre el Matador aveva firmato con il Manchester United. Così il bomber uruguaiano: ' La possibilità di ...Edinson Cavani ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United, ma ha rivelato di essere stato vicino alEdinson Cavani resterà per almeno un'altra stagione al Manchester United. Il rinnovo con i Red Devils era complicato, con le piste sudamericane che sembravano essere quelle giuste per il ...Boca e River contro nel Superclasico valido per i quarti della Copa de la Liga argentina: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.Edinson Cavani ha firmato il rinnovo con il Manchester United. Il bomber uruguaiano ha raccontato i motivi della sua decisione.