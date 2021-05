Barty si ritira, Gauff in semifinale (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli Internazionali BNL d'Italia non sono un torneo fortunato per Ashleigh Barty. In una giornata fredda e disturbata non poco dalla pioggia, la numero uno del mondo, già scesa in campo come nelle ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli Internazionali BNL d'Italia non sono un torneo fortunato per Ashleigh. In una giornata fredda e disturbata non poco dalla pioggia, la numero uno del mondo, già scesa in campo come nelle ...

Barty si ritira, Gauff in semifinale Gli Internazionali BNL d'Italia non sono un torneo fortunato per Ashleigh Barty. In una giornata fredda e disturbata non poco dalla pioggia, la numero uno del mondo, già scesa in campo come nelle partite precedenti con la coscia sinistra abbondantemente fasciata, si è ritirata mentre era in vantaggio.

Barty è in vantaggio ma si ritira: in semifinale agli Internazionali d'Italia ci va Coco Gauff La decisione di Barty è stata presa, probabilmente, in vista del Roland Garros, al quale la numero 1 al mondo non vuole rinunciare. E' quindi Coco Gauff la terza semifinalista del quarto Masters 1000.

Tennis: Open d'Italia; Barty si ritira, Gauff in semifinale Internazionali d'Italia: Nadal si prende la rivincita ed elimina Zverev. Ritirata Barty Rafa Nadal approda in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia. Il fuoriclasse maiorchino, 9 volte vincitore del Masters romano, ha battuto in due set Zverev con il punteggio di 6-3 6-4.

WTA Roma: Barty, ritiro improvviso. Gauff in semifinale. Pliskova salva 3 match point contro Ostapenko La giornata al Foro Italico è pessima, tra freddo, umidità e pioggia battente e ne ha fatto le spese Ashleigh Barty, che avanti 6-4 2-1 contro Cori Gauff si è ritirata.

