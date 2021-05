Atac: in corso normalizzazione servizio Roma-Viterbo (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “E’ in corso di normalizzazione il servizio sulla Roma Viterbo, interrotta per circa 50 minuti nel tratto Flaminio-Montebello a causa di un guasto a un treno, con presenza di fumo, alla stazione Euclide. Atac ha immediatamente evacuato il convoglio e allertato i vigili del Fuoco che sono intervenuti. Non c’è stato alcun problema per i passeggeri. Atac si scusa per il disagio.” Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)– “E’ indiilsulla, interrotta per circa 50 minuti nel tratto Flaminio-Montebello a causa di un guasto a un treno, con presenza di fumo, alla stazione Euclide.ha immediatamente evacuato il convoglio e allertato i vigili del Fuoco che sono intervenuti. Non c’è stato alcun problema per i passeggeri.si scusa per il disagio.”

Ultime Notizie dalla rete : Atac corso Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 05 - 2021 ore 15:30 ...DIREZIONE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ... PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. BUS ...

Raggi presenta 20 nuovi autobus: in servizio su linee sud est Cosi' la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, nel corso della presentazione dei nuovi mezzi Atac. I nuovi mezzi, tutti di proprieta', andranno a sostituire quelli da 12 metri attualmente in ...

Atac: in corso normalizzazione servizio Roma-Viterbo - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma-Viterbo: guasto al treno alla stazione Euclide E’ in corso di normalizzazione il servizio sulla Roma Viterbo, interrotta per circa 50 minuti nel tratto Flaminio-Montebello a causa di un guasto a un treno, con presenza di fumo, alla stazione ...

Incendio alla stazione Euclide: treno in fiamme, interrotta la tratta Flaminio-Montebello I vigli del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata nei pressi della stazione Euclide di Roma, per un treno che ha preso fuoco ...

