Afghanistan: governo e talebani a Doha per colloqui pace (Di venerdì 14 maggio 2021) Il governo afghano e i talebani si sono incontrati in Qatar per discutere di un piano di pace per il Paese. Lo riferiscono fonti ufficiali di entrambe le parti. "Oggi c'è stato un incontro a Doha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilafghano e isi sono incontrati in Qatar per discutere di un piano diper il Paese. Lo riferiscono fonti ufficiali di entrambe le parti. "Oggi c'è stato un incontro a...

Il Consiglio Superiore di Difesa: “Il rientro dei soldati in Italia dall’Afghanistan avverrà nella massima sicurezza” ROMA. Il «rientro dei nostri soldati dall'Afghanistan, nel rispetto delle decisioni dell'Alleanza Atlantica, dovrà avvenire in una cornice di massima sicurezza, secondo i piani elaborati in accordo co ...

