Aereo precipita a Ravenna | due morti carbonizzati

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un piccoloto in tarda mattinata non distante dall'aeroporto La Spreta di. L'si incendiato al suolo, sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di ...

Un piccolo aereo è precipitato in tarda mattinata non distante dall'aeroporto La Spreta di Ravenna. L'aereo si è incendiato al suolo, sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. Sul posto, 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco e il procuratore capo. Le persone a bordo erano almeno due e sono entrambe morte carbonizzate.