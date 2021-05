16 maggio, via libera agli spostamenti in Europa senza quarantena (Di venerdì 14 maggio 2021) Non sarà una giornata uguale a tutte le altre quella di domenica 16 maggio. Per quanto riguarda limitazioni e concessioni legate al Covid cambieranno infatti molte cose. Partiamo con la tradizionale divisioni in zone colorate del paese. Il calo dell'indice rt (sceso a 0,86) infatti non provocherà peggioramenti delle colorazioni per le regioni, anzi. Tutta l'Italia dopo mesi e mesi sarà in zona Gialla. Anche Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, le uniche in questi giorni ad essere in arancione potranno così tornare a riaprire come tutte le altre regioni italiane. Non ci sono però zone bianche. Ma le principali novità arrivano per quanto riguarda la possibilità di spostarsi e viaggiare verso l'estero. Da lunedì infatti i cittadini italiani e tutti quelli della Ue potranno tornare a viaggiare all'interno dei paesi dell'unione europea, dell'Area Schengen, di Israele e della ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Non sarà una giornata uguale a tutte le altre quella di domenica 16. Per quanto riguarda limitazioni e concessioni legate al Covid cambieranno infatti molte cose. Partiamo con la tradizionale divisioni in zone colorate del paese. Il calo dell'indice rt (sceso a 0,86) infatti non provocherà peggioramenti delle colorazioni per le regioni, anzi. Tutta l'Italia dopo mesi e mesi sarà in zona Gialla. Anche Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, le uniche in questi giorni ad essere in arancione potranno così tornare a riaprire come tutte le altre regioni italiane. Non ci sono però zone bianche. Ma le principali novità arrivano per quanto riguarda la possibilità di spostarsi e viaggiare verso l'estero. Da lunedì infatti i cittadini italiani e tutti quelli della Ue potranno tornare a viaggiare all'interno dei paesi dell'unione europea, dell'Area Schengen, di Israele e della ...

