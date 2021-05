Vaccinazioni anti Covid-19. La Ugl etnea continua l’attività di supporto gratuito per le prenotazioni in favore dei cittadini. “Un semplice aiuto per allontanare questa pandemia” (Di giovedì 13 maggio 2021) l’attività di supporto gratuito ai cittadini, per la prenotazione delle Vaccinazioni anti Covid-19, prosegue a ritmo serrato nella sede della Ugl di Catania. Dopo gli anziani, gli over 60 e 50 ed i soggetti vulnerabili, negli uffici di via Teatro Massimo n° 34 è possibile farsi aiutare dal personale presente anche nella compilazione della richiesta ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 13 maggio 2021)diai, per la prenotazione delle-19, prosegue a ritmo serrato nella sede della Ugl di Catania. Dopo gli anziani, gli over 60 e 50 ed i soggetti vulnerabili, negli uffici di via Teatro Massimo n° 34 è possibile farsi aiutare dal personale presente anche nella compilazione della richiesta ... L'articolo UGL SICILIA.

