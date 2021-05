Un ricercatore ha scoperto vulnerabilità del wi-fi di cui nessuno si era mai accorto

Leggi su wired

(Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Getty Images)Il protocollo wi-fi usato da tutti per connettersi a internet ha una serie di difetti eche sono sempre stati presenti e che finoraaveva mai notato, fino ad oggi. https://twitter.com/vanhoefm/status/1392182736673075200 A fare la scoperta è stato ildi sicurezza Mathy Vanhoef (che già nel 2017 avevail diffuso attacco denominato Krack Wi-Fi). Vanhoef ha raccolto le 12del wi-fi in un report denominato FrAgAttack (fragmentation and aggregation attacks). Secondo Vanhoef, un malintenzionato che si trovi nel raggio d’azione del wi-fi di una vittima potrebbe abusare di questeper rubare informazioni sull’utente o attaccarne i suoi dispositivi. https://www.youtube.com/watch?v=88YZ4061tYw Tre delle ...