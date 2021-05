Traffico Roma del 13-05-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione contratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia e salari hai ancora da via della Bufalotta Sino all’uscita Prenestina in carreggiata esterna ci sono Cure tra Fiumicino e via Tuscolana rallentamenti sono segnalati poi sulle tratto Urbano dell’a24 tra via Filippo Fiorentini ed il raccordo anulare in uscita dalla città è sempre in uscita dalla capitale trafficate via Salaria in via Flaminia rispettivamente dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe e da Corso di Francia al Raccordo Anulare tu la tangenziale ci sono cuore verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria stessa situazione sulla via Laurentina tra Viale Silone e via di Acqua acetosa e sulla via Ardeatina tra via Andrea Millevoi ed il raccordo anulare per tutti i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...