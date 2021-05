**Terrorismo: Coraggio, 'saranno soggetti a principi Costituzione, non c'è diritto fuga'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Partirei da una questione di ordine generale: il trattamento va fatto alla luce e nel rispetto delle nostre istituzioni. Il fatto che siano estradati in Italia e soggetti a nostre leggi significa che debbano essere soggetti a principi nostra Costituzione". Lo ha detto il presidente Giancarlo Coraggio, durante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta a proposito dei terroristi che si trovano in Francia ed ha aggiunto: "Non si può istituzionalizzare il diritto alla fuga e di sottrarsi alla pena che è stata irrogata in un processo giusto e corretto, condotto da giudici indipendenti". "Io credo - ha proseguito - che i procedimenti e i giudici che abbiamo in Italia hanno sufficiente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Partirei da una questione di ordine generale: il trattamento va fatto alla luce e nel rispetto delle nostre istituzioni. Il fatto che siano estradati in Italia ea nostre leggi significa che debbano esserenostra". Lo ha detto il presidente Giancarlo, durante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta a proposito dei terroristi che si trovano in Francia ed ha aggiunto: "Non si può istituzionalizzare ilallae di sottrarsi alla pena che è stata irrogata in un processo giusto e corretto, condotto da giudici indipendenti". "Io credo - ha proseguito - che i procedimenti e i giudici che abbiamo in Italia hanno sufficiente ...

Ultime Notizie dalla rete : **Terrorismo Coraggio ERGASTOLO OSTATIVO/ Ecco cosa ci spiegano le motivazioni della Corte ...penitenziario che attualmente vieta ai condannati al fine pena mai per fatti di mafia e terrorismo ... evidentemente, una simile presa di coscienza con annesso atto di coraggio non è forse patrimonio ...

Bruti Liberati: "Le mafie si sconfiggono con la forza del Diritto" ... da quando il Parlamento ebbe il coraggio nel 1975, pur nel clima di allarme per la criminalità organizzata e per il terrorismo, di adottare la riforma penitenziaria. Nel 1975, nominato magistrato di ...

**Terrorismo: Coraggio, 'saranno soggetti a principi Costituzione, non c'è diritto fuga'** Il Sannio Quotidiano Legge Basaglia: cosa è cambiato 43 anni dopo di Giuseppe Amorelli – Avvocato Gli anni 70 furono caratterizzati non solo per il terrorismo, gli anni di piombo, ma anche e soprattutto come la stagione dell’affermazione dei diritti civili. Il 13 ma ...

Spataro: “Castellano ha ragione sul terrorismo. Il confronto serve” Sono positive le parole di Carlo Castellano quando afferma la necessità di un confronto pubblico sugli anni del terrorismo, dice Armando Spataro, giurista, già procuratore di Torino, esperto di antite ...

