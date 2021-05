Sud, Carfagna: Incremento del Pil del 24% con Pnrr. Ma su Livelli essenziali non ci siamo. E solo 1 donna su 3 lavora (Di giovedì 13 maggio 2021) “Se gli investimenti previsti nel Pnrr saranno realizzati tutti, è stato calcolato che al Sud avremo un Incremento del Pil del 24% mentre la media nazionale si attesterà intorno al 15%”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenuta con un videomessaggio alla presentazione del Bilancio di genere dell’Università di Napoli Federico II. Carfagna ha spiegato inoltre che “la ricaduta del Pnrr sull’occupazione al Sud” può comportare “anche una crescita dell’occupazione femminile del 5,5% e del 4% di quella giovanile. Centinaia di migliaia di donne e giovani meridionali potrebbero quindi trovare lavoro senza dover abbandonare il Sud e il nostro Paese. Finalmente sarà possibile invertire una tendenza che ha impedito sviluppo, prosperità e realizzazioni personali”. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) “Se gli investimenti previsti nelsaranno realizzati tutti, è stato calcolato che al Sud avremo undel Pil del 24% mentre la media nazionale si attesterà intorno al 15%”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, intervenuta con un videomessaggio alla presentazione del Bilancio di genere dell’Università di Napoli Federico II.ha spiegato inoltre che “la ricaduta delsull’occupazione al Sud” può comportare “anche una crescita dell’occupazione femminile del 5,5% e del 4% di quella giovanile. Centinaia di migliaia di donne e giovani meridionali potrebbero quindi trovare lavoro senza dover abbandonare il Sud e il nostro Paese. Finalmente sarà possibile invertire una tendenza che ha impedito sviluppo, prosperità e realizzazioni personali”. ...

