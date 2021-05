Stipendi Inter, nessun accordo con Zhang: la situazione dopo l’incontro (Di giovedì 13 maggio 2021) situazione immutata in casa Inter relativamente alla questione Stipendi: gli ultimi aggiornamenti dopo l’incontro con Steven Zhang nessun accordo tra la squadra e il presidente dell’Inter, Steven Zhang, sugli Stipendi ancora da corrispondere: l’incontro tenutosi oggi, come riportato da Repubblica, non avrebbe sortito l’effetto sperato dal presidente nerazzurro. Giocatori, dirigenti e allenatore non hanno accolto l’esortazione di Zhang che chiedeva di rinunciare alle due mensilità non pagate. Sembra lontana poi l’ipotesi di spalmare i due Stipendi sul bilancio del prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)immutata in casarelativamente alla questione: gli ultimi aggiornamenticon Steventra la squadra e il presidente dell’, Steven, sugliancora da corrispondere:tenutosi oggi, come riportato da Repubblica, non avrebbe sortito l’effetto sperato dal presidente nerazzurro. Giocatori, dirigenti e allenatore non hanno accolto l’esortazione diche chiedeva di rinunciare alle due mensilità non pagate. Sembra lontana poi l’ipotesi di spalmare i duesul bilancio del prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

