Pfizer, Palù (Aifa): “Ritardo seconda dose? Le industrie farmaceutiche non dettano le regole, necessario coprire rapidamente chi è a rischio” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Non sono le industrie farmaceutiche che dettano le regole e la schedula vaccinale ma sono gli enti regolatori“, così a Sky Tg24 il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, ospite di Buongiorno, commentando la scelta di allungare il periodo tra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer fino a 42 giorni. Pfizer negli ultimi giorni ha infatti specificato che gli studi clinici sono stati realizzati con una somministrazione a 21 giorni dalla prima, sottolineando però che la decisione spetta, appunto, agli enti regolatori. “Io ho cercato di far capire che gli studi validativi sono una cosa a cui è giusto attenersi – continua Palù – ma se poi viene data una raccomandazione emergenziale come fa Fda o una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Non sono lechelee la schedula vaccinale ma sono gli enti regolatori“, così a Sky Tg24 il presidente dell’Giorgio, ospite di Buongiorno, commentando la scelta di allungare il periodo tra la prima e ladel vaccinofino a 42 giorni.negli ultimi giorni ha infatti specificato che gli studi clinici sono stati realizzati con una somministrazione a 21 giorni dalla prima, sottolineando però che la decisione spetta, appunto, agli enti regolatori. “Io ho cercato di far capire che gli studi validativi sono una cosa a cui è giusto attenersi – continua– ma se poi viene data una raccomandazione emergenziale come fa Fda o una ...

Advertising

infoiteconomia : Pfizer e seconda dose, Palù: 'Decidono enti regolatori' - luielei_ : Palù (Aifa) che fa parte del CTS spiega in termini scientifici.... e con prove inoppugnabili .... che possiamo aspe… - OlderGf : #Palù, presidente dell'AIFA, giustifica il cambio in corsa dei tempi di richiamo del vaccino #Pfizer: da 21 giorni… - scribbi : Prima parte della spiegazione: convincente. Seconda parte: traballante. Palù (Aifa) spiega perché il richiamo del… - DrKassandraPari : Palù, col richiamo dei vaccini rinviato mettiamo in salvo 3 milioni di 60enni a rischio: Pfizer contesta -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Palù Pfizer e seconda dose, Palù: "Decidono enti regolatori" "In questo caso necessario coprire rapidamente popolazione a rischio" Pfizer, seconda dose dopo i 21 giorni. Secondo il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, ospite di Buongiorno, "non sono le industrie farmaceutiche che dettano le regole e la schedula vaccinale ma sono ...

Covid, dosi anticipate alle Regioni che seguono il Piano | Aifa: con richiamo a 42 giorni immunizziamo 3 mln 60enni ... posticipando il richiamo copriamo 3 milioni di sessantenni Con la seconda dose dei vaccini Pfizer -... Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, spiegando che 'l'efficacia di un vaccino non viene ...

"In questo caso necessario coprire rapidamente popolazione a rischio", seconda dose dopo i 21 giorni. Secondo il presidente dell'Aifa Giorgio, ospite di Buongiorno, "non sono le industrie farmaceutiche che dettano le regole e la schedula vaccinale ma sono ...... posticipando il richiamo copriamo 3 milioni di sessantenni Con la seconda dose dei vaccini-... Lo ha detto Giorgio, presidente dell'Aifa, spiegando che 'l'efficacia di un vaccino non viene ...